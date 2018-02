A cerimónia de casamento do Príncipe Harry e da noiva, a norte-americana Meghan Markle, vai acontecer ao meio-dia em ponto do dia 19 de maio. O Palácio de Kensington divulgou, esta segunda-feira, o programa oficial do casamento.

De acordo com as informações publicadas no Twitter "o casal está extremamente grato pelos muitos bons votos de felicidades que receberam desde que anunciaram o noivado". Harry e Meghan "estão muito ansiosos pelo dia e para poderem partilhar as suas celebrações com o público".

Prince Harry and Ms. Meghan Markle are hugely grateful for the many good wishes they have received since announcing their engagement. pic.twitter.com/NiKWgVVboJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de fevereiro de 2018

They are looking forward to the day and to being able to share their celebrations with the public and wanted to share the following details about their wedding on May 19th with you: pic.twitter.com/hZbn7reYCc — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de fevereiro de 2018

Sobre os detalhes da cerimónia, a informação publicada no Twitter indica que o matrimónio será celebrado na capela de São Jorge, construída no século XV e que fica no castelo de Windsor. A cerimónia será presidida pelo deão de Windsor, o reverendo David Conner. O arcebispo de Canterbury será o responsável por declarar Harry e Meghan marido e mulher.

The wedding service will begin at 12noon at St George's Chapel. The Dean of Windsor will conduct the service and The Archbishop of Canterbury will officiate as the couple make their vows. pic.twitter.com/dTS56fy22c — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de fevereiro de 2018

Uma hora depois, às 13:00, os recém-casados fazem um passeio de mais de três quilómetros numa carruagem puxada por cavalos, percorrendo a cidade de Windsor.

At 1pm the couple, now married, will undertake a Carriage Procession from St George's Chapel through Windsor Town returning to Windsor Castle along the Long Walk. pic.twitter.com/Lw6RaqY0p5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de fevereiro de 2018

O percurso visa permitir que todas as pessoas possam ver os noivos e juntar-se às festividades.

"Eles esperam que este breve passeio ofereça uma oportunidade para que mais pessoas se juntem em torno de Windsor e para desfrutar a atmosfera deste dia especial", lê-se num dos tweets do Palácio de Kensington.

They hope this short journey will provide an opportunity for more people to come together around Windsor and to enjoy the atmosphere of this special day. pic.twitter.com/z8fukP2nea — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de fevereiro de 2018

Depois do passeio de carruagem, haverá receção para cerca de 300 convidados no St George’s Hall.

Following the service, there will be a reception at St George's Hall for the couple and the guests from the congregation. pic.twitter.com/t6P95lJyZC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de fevereiro de 2018

Nesse dia à noite, o príncipe de Gales, pai do noivo, oferece uma festa privada ao casal, para a qual foram convidados apenas amigos chegados e família.

Later that evening, The Prince of Wales will give a private evening reception for the couple and their close friends and family. pic.twitter.com/zT1EXdacnC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de fevereiro de 2018

De acordo com o porta-voz de Harry, o casamento deverá ser “um momento com diversão e alegria que refletirá as personalidades da noiva e do noivo”.

Meghan Markle, de 36 anos, e o príncipe Harry, de 33, namoram desde julho de 2016 e surgiram pela primeira vez juntos em público em setembro de 2017.

Meghan é norte-americana e divorciada, mas mereceu desde logo a aprovação da Rainha Isabel II.

Casamento em dia da final da Taça

O casamento de Harry e Meghan acontece no mesmo dia da final da Taça de Inglaterra. Um dos receios era que o casamento pudesse interferir com o jogo. O Palácio de Kensington confirmou agora que a cerimónia está marcada para o meio-dia, o que significa que que os dois eventos não vão coincidir, já que o jogo se inicia as 17:30.

A final da Taça de Inglaterra 2017/18 não contará este ano, ao que tudo indica, com nenhum membro da família real britânica. Tradicionalmente, o troféu é entregue pela família real, até porque o Príncipe William, irmão mais velho de Harry, é o presidente honorário da federação inglesa desde 2006.

Este ano, o duque de Cambridge, que será um dos padrinhos do casamento de Harry, não poderá participar no evento desportivo. O Castelo de Windsor fica a cerca de 32 quilómetros do Estádio de Wembley, em Londres, e a uma hora de carro, o que significa que William estaria ausente dos festejos do casamento pelo menos duas horas se fosse a Londres entregar o troféu.