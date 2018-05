Não sendo a primeira vez que a família real usa a rede social Twitter para partilhar informações oficiais, desta vez utilizou o canal para divulgar as fotos oficiais do casamento real do passado sábado.

Uma das fotografias mostra o núcleo mais restrito da família real com os noivos, o duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan Markle. A rainha Elizabeth II e seu marido, Philip, estão sentados à frente de Charles e da sua mulher, Camila, todos à direita os noivos.

À esquerda dos "casados de fresco" está a mãe da noiva, Doria Ragland, juntamente com o príncipe William e a sua mulher, Kate, e os filhos Charlotte e George.

Noutra foto, igualmente divulgada na rede Twitter, surgem o duque e a duquesa de Sussex fotografados com pequenos pajens e damas de honor.

The Duke and Duchess of Sussex are surrounded by their Bridesmaids and Pageboys in The Green Drawing Room of Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/VR6f47pTJX

Por último, na última publicação, a família real agradece o apoio e as palavras de carinho dedicadas ao casal no dia tão especial para Harry e Meghan.

The Duke and Duchess of Sussex were also photographed on the East Terrace, Windsor Castle. Their Royal Highnesses would like to thank everyone for their kind wishes and sharing in their special day #RoyalWedding pic.twitter.com/8Pu9HXtP4s

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 de maio de 2018