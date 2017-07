Uma turista de nacionalidade neozelandesa, com 57 anos, estava a assistir à descolagem de um Boeing 737, na ilha de Saint Martin, nas Caraíbas, quando foi atirada ao chão pela força de propulsão do motor do avião e acabou por morrer, escreve a BBC.

O incidente aconteceu perto do famoso aeroporto internacional Princesa Juliana, localizado a poucos metros da praia, onde muitos turistas têm o hábito de ir ver os aviões a aterrar e descolar.

De acordo com a BBC, foi precisamente isso que fez a mulher neozelandesa, que acabou por ser derrubada pela força de propulsão do motor quando estava a assistir à descolagem do avião, agarrada à cerca do aeroporto.

Imagem Youtube de uma descolagem

A turista ainda foi transportada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos graves e acabou por morrer.

A praia de Maho, na ilha, é popular entre os turistas, porque os aviões voam extremamente baixo antes de aterrarem e quando descolam, a força dos motores quase que leva tudo pelo ar.

Existem vários avisos na zona para que os banhistas não se aproximem da cerca do aeroporto, por causa do impacto dos aviões, no entanto, apesar de todos os alertas, há vários vídeos disponíveis, na Internet, que mostram turistas agarrados à cerca, para se segurarem e não serem atirados ao chão. Muitas vezes, acabam mesmo por serem derrubados.

Mas não só. Há também muitos registos, em vídeo, de aviões a aterrarem no mesmo local.