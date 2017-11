Uma tentativa desesperada de salvar 10 baleias cachalotes levou centenas de curiosos a uma praia na Indonésia. Seis das baleias foram devolvidas ao mar em poucas horas, mas quatro cachalotes acabaram por morrer. Ninguém sabe o que levou as baleias até à beira-mar de uma praia na província de Achém, na ilha de Sumatra.



Em entrevista à Associated Press, Nur Mahdi, diretor da secretaria de Pesca adiantou que cinco baleias foram resgatadas em poucas horas e levadas para zonas mais profundas com o apoio de barcos.

Algumas horas depois, uma outra baleia foi salva com a ajuda da marinha, banhistas e pescadores.

Três baleias acabaram por morrer na praia e pouco depois um dos animais que já tinha sido salvo voltou para a praia e voltou a ficar preso na areia. O cachalote acabou por morrer também na praia.

As autoridades da Indonésia já declararam que estão a investigar e adiantaram que vão ser efetuadas autópsias aos cachalotes que morreram.

As razões que podem ter levado as baleias à costa não são ainda claros, mas os especialistas apontam para um conjunto de motivos que pode desvendar o mistério.

“O forte laço social que liga algumas espécies de baleias pode causar encalhamentos em massa”, segundo escreve uma organização de caridade da Nova Zelândia.

“Um dos padrões mais comuns nos encalhamentos em massa é quando uma ou duas baleias encalham acidentalmente. Os cetáceos emitem sinais de alerta e outras baleias vão em seu socorro, acabando por ficar também presos.”

As baleias cachalotes estão entre os maiores animais do planeta. Medem cerca de 12 metros quando adultos, com peso de até 57 toneladas.