Pelo menos seis funcionários do Comité Internacional da Cruz Vermelha foram mortos a tiro no norte do Afeganistão, esta quarta-feira, por homens do Estado Islâmico.

Segundo a agência Reuters, que cita o porta-voz da Cruz Vermelho, outros dois funcionários estão desaparecidos desde o momento do ataque.

O ataque aconteceu na província de Jowzjan, indicou o porta-voz Thomas Glass.