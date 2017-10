O chefe de Estado brasileiro, Michel Temer, foi hoje levado para um hospital para ser submetido a exames médicos, depois de se ter sentido mal quando se encontrava no Palácio Presidencial, revelou o Governo em comunicado.

"O Presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto", diz o comunicado assinado pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.