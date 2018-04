Cerca de 30 pessoas ligadas ao Movimento Sem Teto invadiram, nesta segunda-feira, o polémico apartamento situado na praia do Guarujá, no litoral de São Paulo, em protesto contra a prisão do ex-presidente do Brasil. Arrombaram a porta do triplex pelo qual Lula foi condenado a cumprir pena de prisão e que, apesar de não estar em seu nome, a justiça não tem dúvidas de que lhe pertence. Numa das tarjas colocadas na varanda pode ler-se: "Se é do Lula é nosso! Se não é porque prendeu?" Durante mais de duas horas aquele apartamento foi dos apoiantes de Lula, que acabaram por ceder à Polícia Militar e abandonar o prédio.