Um homem armado com uma espingarda terá feito, este domingo à tarde, vários reféns numa sala de bowling, em Nuneaton, Warwickshire, Inglaterra.

Na página do Twitter, a polícia de Warwickshire informou que estava "a lidar com um incidente em curso", no Bermuda Park.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.