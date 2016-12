Angela Merkel assumiu, nesta terça-feira, que o incidente com um camião que matou pelo menos 12 pessoas num mercado de Natal, em Berlim, foi "um ataque terrorista".

Tenho muita confiança nos homens e mulheres que desde a noite passada estão a trabalhar neste ato hediondo. Será investigado, em todos os seus detalhes, e será punido nos termos da nossa lei. Neste momento, poucas certezas temos sobre este ato. Mas, atendendo às informações de que dispomos, temos de assumir que se tratou de um ataque terrorista", começou por dizer a chanceler alemã, numa declaração ao país.

Merkel disse mesmo que este "ato terrível" é "particularmente repugnante" se o suspeito do ataque for um refugiado, informação que seria mais tarde confirmada, de que o presumível autor do atropelamento se trataria de um paquistanês de 23 anos, que se encontrava num albergue no antigo aeroporto de Tempelhof e que era requerente de asilo.

Sei que será particularmente difícil de suportar se se confirmar que a pessoa que cometeu este crime pediu proteção e asilo na Alemanha. Isto seria particularmente repugnante para muitos dos alemães que se dedicaram dia após dia a ajudar os refugiados mas também para muitos dos que realmente necessitam da nossa proteção e querem fazer parte do nosso país."

A governante, que prometeu que este ataque "será punido", pede aos alemães para que não deixem que o medo os paralise.

Milhões de pessoas estão a questionar-se como pode alguém tirar tantas vidas numa época do ano em que se celebra a vida. Não podemos permitir que o terror nos paralise, ainda que seja difícil encontrar as forças para continuar a viver na Alemanha que sempre desejámos - em liberdade, em abertura, em união."

Já esta tarde e tal como tinha anunciado, Merkel deslocou-se ao local da tragédia, depois de reunir-se com o seu gabinete, para prestar homenagem às vítimas.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas quando um camião abalroou uma multidão no mercado de Natal de Berlim, na noite de segunda-feira.

De acordo ainda com a chanceler alemã, vários feridos encontram-se hospitalizados em estado muito grave.

"Muitos estão a lutar pela vida", indicou Merkel, que disse que, neste momento, "todos os pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e os seus amigos". "Todo o país partilha convosco uma profunda tristeza", acrescentou.

Merkel agradeceu também a rápida intervenção dos serviços de emergência.