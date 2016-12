As impressões digitais de Anis Amri, o suspeito tunisino que está a ser procurado pela polícia alemã, foram encontradas na porta e no volante do camião com matrícula polaca utilizado no ataque de segunda-feira ao mercado de Natal de Berlim, que matou 12 pessoas e feriu 48.

A informação foi primeiro avançada pela imprensa alemã e mais tarde confirmada pelo ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, durante uma deslocação às instalações da Polícia Criminal Federal, onde chegou acompanhado da chanceler Angela Merkel.

As impressões digitais agora encontradas reforçam a teoria de que seria o tunisino que estaria ao volante do camião que abalroou a multidão no mercado.

No camião tinha sido já encontrada a carteira de Anis Amri, que permitiu identificá-lo através do visto temporário de residência.

No entanto, a carteira só foi encontrada pela polícia científica horas depois do ataque, uma vez que a busca por vestígios de ADN teve de esperar pela saída da equipa cinotécnica, que entrou primeiro na cabine do camião para que os cães não ficassem confusos com os vários odores que poderiam detetar.

Surgem agora também informações de que Anis Amri teria sido apanhado numa conversa telefónica há alguns meses a voluntariar-se para bombista-suicida, mas as afirmações do tunisino não foram consideradas suficientes para que pudesse ser detido.

Nas últimas horas, a polícia alemã realizou buscas em Berlim, Emmerich e Dortmund, tendo nesta última efetuado quatro detenções ligadas ao suspeito tunisino no decorrer de uma busca domiciliária.

As quatro detenções ocorreram durante a madrugada num apartamento onde estariam várias famílias. O edifício em questão chegou a ser cercado.

Recorde-se que Dortmund fica na Renânia do Norte-Vestfália, estado onde Anis Amri viveu antes de se mudar para Berlim.

Anis Amri, cujo pedido de asilo à Alemanha tinha sido rejeitado, e deveria ter repatriado no verão, estava em parte incerta desde dezembro.

Foi, entretanto, divulgado um vídeo de Anis Amri na rede social Facebook, datado de 26 de setembro, altura em que se encontrava já em Berlim, como indicam as imagens.

O tunisino, que chegou a usar cinco identificações e duas nacionalidades diferentes, está em fuga desde o atentado de segunda-feira à noite. As autoridades, que entretanto anunciaram uma recompensa de até 100 mil euros por informações que conduzam à sua detenção, alertam a população para o facto de o suspeito estar armado e poder ser violento.

A polícia de Berlim diz ter recebido mais de 500 pistas relacionadas com o ataque, mas não deu mais indicações sobre a sua relevância para a investigação.

De acordo com o procurador-geral alemão, Peter Frank, citado pelas agências internacionais, não é ainda claro o número de suspeitos envolvidos. "Não sabemos ao certo se há um ou vários", admitiu na terça-feira.

Um suspeito tinha sido detido na noite de segunda-feira, mas acabou libertado depois das autoridades considerarem que não havia provas contra ele. Tratava-se de um paquistanês de 23 anos, que tinha sido detido com base na descrição de testemunhas sobre um homem que foi visto a fugir do camião.

Um outro suspeito foi detido na madrugada desta quarta-feira, mas foi libertado pouco depois.

O camião que abalroou uma multidão no mercado de Natal de Berlim pertencia a uma empresa polaca e, segundo a polícia, terá sido roubado para o ataque que foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

Uma das 12 vítimas mortais tem nacionalidade polaca e foi encontrada esfaqueada e baleada. As autoridades acreditam que esta vítima seja o condutor original do veículo, que estava incontactável desde a tarde de segunda-feira.

As autoridades já teriam afastado a hipótese de que o condutor original do camião fosse o perpetrador do atropelamento. O primo, e dono da empresa de camiões, tinha afirmado que não conseguia contactá-lo há quase 24 horas.

O camião estava carregado com aço e estaria a fazer a viagem para a Polónia, tendo partido de Itália. O condutor do pesado passaria em Berlim para descarregar.