As equipas de resgate encontraram um bebé com vida três dias depois do terramoto que ocorreu, segunda-feira, na fronteira do Irão e do Iraque, e causou pelo menos 530 mortos e perto de oito mil feridos.

De acordo com o jornal britânico The Independent, a criança foi encontrada quarta-feira no meio dos escombros na cidade iraniana de Sarpol-e-Zahab, a mais afetada pelo sismo com magnitude de 7,3 na escala de Richter.

O sorriso visível da criança numa imagem divulgada pela iraniana Press TV ilustra o estado de saúde do bebé. A imagem do menino sorridente foi amplamente divulgada entre os iranianos nas redes sociais. Muitos classificam o resgate como um “milagre” e apontam que o facto de a criança ter sobrevivido é motivo de esperança após a tragédia e perante a desolação dos sobreviventes que perderam familiares no meio dos escombros.

Os serviços de emergência continuam esta quinta-feira a procurar sobreviventes do abalo de segunda-feira, mas quatro dias depois a possibilidade de encontrar pessoas com vida começa a ser escassa.

Os hospitais de campo instalados provisoriamente em Sarpol-e-Zahab tentam dar resposta a 70 mil pessoas que ficaram sem teto, numa altura em que as condições climatéricas são adversas. As organizações de solidariedade dizem que ainda há necessidade de cobertores, roupas para crianças, medicamentos e recipientes para armazenar água potável.

O jornal britânico refere que as doações dos iranianos da diáspora no Ocidente e de outros que desejam ajudar as vítimas encontram um obstáculo nas regras internacionais que impõem sanções ao país: nos Estados Unidos da América, não é possível enviar dinheiro diretamente para pessoas no Irão desde a Revolução Islâmica de 1979.

Num esforço para sensibilizar para a necessidade de donativos, o campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016, Kianoush Rostami, anunciou na quarta-feira que vai leiloar a medalha de ouro e entregar o dinheiro às vítimas do sismo, refere ainda o The Independent.

O iraniano, campeão de halterofilismo na categoria de -85 quilos, explicou, no Instagram, que deseja “devolver a medalha ao povo”.

Rostami explicou que vai ter a colaboração de outros atletas iranianos. Um deles é Sareh Javanmardi, primeira campeã paralímpica do Irão, em tiro, que também vai leiloar a medalha de ouro. Já o antigo futebolista Ali Daei abriu uma conta para recolher donativos.