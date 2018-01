O principal aeroporto de Varsóvia foi obrigado a encerrar, após um avião sem as rodas da frente ter aterrado de emergência, nesta quarta-feira. Não houve vítimas no acidente.

Os serviços de emergência foram chamados ao local depois de o avião da Polish Airlines, que fazia a ligação de Cracóvia para Varsóvia, ter alertado para as falhas de aterragem.

O aeroporto de Chopin confirmou o incidente, também através do Twitter, assegurando que não tinha provocado nenhuma vítima.

⚠️ #EMERGENCY landing of LOT Polish Airlines No. LO3924 flying from Krakow to Warsaw. There are no victims. Rescue operation is in progress. We will keep you informed. Warsaw Chopin Airport has been closed - currently for 4 hours. Please keep in touch with your carrier.