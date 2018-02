Os ataques aéreos continuam a matar dezenas de crianças na Síria, como aconteceu nesta quarta-feira, em que pelo menos 12 morreram na sequência de bombardeamentos das forças do regime contra bairros controlados pelos rebeldes, em Ghouta oriental, enclave sitiado a leste de Damasco.

Ao todo morreram 27 civis e mais de 60 ficaram feridos, com muitas crianças e adultos a ficarem presos entre os escombros.

A denúncia é feita pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) e imagens como o vídeo que se segue foram partilhas pelos Capacetes Brancos (Defesa Civil Síria).

Bear witness to some of the horrors that took place today in #Saqba city in #EasternGhouta, after an air strike targeted residential neighbourhoods in the city. The work of the #CivilDefense teams to rescue the injured civilians is ongoing. pic.twitter.com/YWVJV3mIfh

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2018