Pelo menos 33 pessoas morreram, esta segunda-feira, e 48 ficaram feridas em Bagdade num atentado com veículo armadilhado, disse a polícia iraquiana.

A maioria das vítimas encontrava-se num cruzamento de Sadr City, um bairro de maioria xiita na zona nordeste da capital iraquiana, frequentemente alvo de atentados terroristas, onde habitualmente é possível conseguir trabalhos diários.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas as autoridades acreditam que o mesmo terá sido levado a cabo pelo grupo extremista Levante no Iraque.

O atentado acontece no dia em que o presidente francês chegou a Bagdade para se encontrar com as forças francesas que ajudam o Iraque a combater o Estado Islâmico e para conversações com os dirigentes iraquianos

No sábado, um duplo atentado em Bagdade realizado por dois suicidas, matou pelo menos 29 pessoas. O ataque, que é o pior desde outubro, provocou também mais de 50 feridos.