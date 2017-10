Um homem atacou, com uma faca, várias pessoas na cidade alemã de Munique. Suspeito, com cerca de 40 anos de idade, colocou-se em fuga. Há registo de vários feridos, mas não há balanço oficial.

Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München

A polícia confirmou o incidente e pediu às pessoas para permanecerem am casa. Autoridades apenas avançam que nenhuma das vítimas "corre perigo de vida".

Os motivos do ataque, que aconteceu no centro da cidade, na praça Rosenheimer Platz, ainda é desconhecido.

Segundo avança a agência Reuters, cinco pessoas ficaram feridas e o suspeito fugiu do local de bicicleta. leva consigo uma mochila.

As autoridades estão a usar o Twitter para pedir ajuda à população, fazendo uma descrição, o mais pormenorizada possível, do suspeito cujo paradeiro é desconhecido.

Description of the suspect: a man about 40 years, riding a black bike; wearing gray trousers, green training jacket, backpack+ sleeping mat