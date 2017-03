Aysha Frade, 43 anos, britânica com origens espanholas, casada com um português e mãe de duas crianças. É assim que a imprensa britânica descreve uma das vítimas do ataque que abalou Londres nesta quarta-feira. Além de Aysha, também já é conhecida a identidade do polícia que foi esfaqueado pelo suspeito: Keith Palmer tinha 48 anos e 15 anos de serviço.

A identidade de Aysha Frade foi revelada pelos órgãos de comunicação do Reino Unido e entretanto confirmada pelo presidente da câmara de Betanzos, na Galiza, onde a mulher tinha família.

Os rumores de ontem à noite são verdade, infelizmente. É uma tragédia”, afirmou o autarca, Ramón García Vázquez.

Aysha Frade nasceu em Inglaterra, mas tinha raízes na Galiza, onde tem familiares. Vivia em Londres com o marido, o português John Frade, e as duas filhas. Era professora de espanhol num colégio perto onde decorreu o ataque, o DLD College London.

Nesta quarta-feira, Aysha Frade ia buscar as filhas, de oito e onze anos, quando pelas 14:40 foi abalroada por um carro na ponte de Westminster, ao início da tarde. Ela e dezenas de pessoas foram atropeladas, indiscriminadamente, pelo veículo que acabaria por embater nos portões do Palácio de Westminster.

A diretora do colégio onde Aysha trabalhava, Rachel Borland, afirmou ao Daily Mail que a escola estava em choque com a notícia.

Sentiremos muito a sua falta. Os nossos pensamentos estão com a sua família. Vamos oferecer todo o apoio que podemos neste momento de perda .

De acordo com a imprensa britânica, a família espanhola de Aysha já foi informada da morte da mulher e já está a caminho de Londres.

Além de Aysha, já é conhecida a identidade do polícia que foi esfaqueado pelo suspeito do ataque. Keith Palmer tinha 48 anos e 15 anos de serviço. Era membro do comando de protecção parlamentar e diplomática da Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard. Era marido e pai. Tinha acabado de sair do seu turno e preparava-se para ir para casa.

Sabe-se também que a mulher que caiu ao rio Tamisa é a romena Andreea Cristea, de 29 anos. A arquiteta estava em Londres, de férias, com o noivo Andrei Burnaz, que faz anos na sexta-feira. Os dois estavam na ponte Westminster, a caminho do London Eye, quando ocorreu o ataque. A arquiteta foi resgatada com vida do Tamisa e o noivo sofreu uma fratura no pé.

Andreea Cristea e Andrei Burnaz

Não se sabem as razões que originaram a queda de Andreea - se foi empurrada de alguma forma ou se ela própria saltou para fugir ao carro usado no ataque.

Segundo o último balanço feito pelas autoridades, o ataque em Londres fez quatro mortos e dezenas de feridos, um dos quais um jovem português.