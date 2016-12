Esta quinta-feira à noite foram divulgadas imagens inéditas, captadas por uma câmara colocada no tablier de um táxi, do camião a invadir o mercado de Natal, em Berlim. Nas imagens é possível ver o camião, com bastante velocidade, a passar e a invadir o espaço. Segundos depois alguns carros param e surgem pessoas a correr.

A Procuradoria-Federal da Alemanha informou, esta quinta-feira, que realizou buscas no apartamento de Anis Amri, principal suspeito do ataque a um mercado de Natal que vitimou 12 pessoas no centro de Berlim.

Nas últimas horas, a polícia alemã realizou buscas em Berlim, Emmerich e Dortmund, tendo nesta última efetuado quatro detenções ligadas ao suspeito tunisino no decorrer de uma busca domiciliária. Recorde-se que Dortmund fica na Renânia do Norte-Vestfália, estado onde Anis Amri viveu antes de se mudar para Berlim.

As quatro detenções ocorreram durante a madrugada num apartamento onde estariam várias famílias. O edifício em questão chegou a ser cercado.

O jornal Welt refere ainda que também que cerca de uma centena de polícias, incluindo forças especiais, realizaram buscas num campo de refugiados em Emmerich, cidade do nordeste situada na região de Düsseldorf.

Um porta-voz, citado pelo jornal Der Spiegel, disse foram realizadas diversas operações de buscas em apartamento na cidade de Berlim, sem adiantar os resultados obtidos uma vez que podem comprometer as investigações.

Impressões digitais colocam tunisino ao volante do camião

Antes, o ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, já tinha revelado que foram encontradas impressões digitais de Anis Amri na porta e interior do camião usado no ataque ao mercado de Natal.

As impressões digitais agora encontradas reforçam a teoria de que seria o tunisino que estaria ao volante do camião que abalroou a multidão no mercado.

Podemos anunciar que temos novas informações que sugerem que o suspeito [tunisino] é com grande probabilidade o autor do ataque", disse o ministro aos jornalistas, acrescentando: "Foram encontradas impressões digitais e há provas adicionais que suportam esta informação."

No camião tinha sido já encontrada a carteira de Anis Amri, que permitiu identificá-lo através do visto temporário de residência.

Anis Amir voluntariou-se para ser bombista

Do ataque realizado com um camião, na segunda-feira, resultaram 12 mortos e último balanço dá conta de 56 feridos, 12 dos quais em estado grave. O Estado Islâmico reivindicou o atentado, mas o autor continua a monte.

Anis Amri, tunisino de 24 anos, esteve sob vigilância policial durante meses, mas sempre conseguiu ludibriar as autoridades. O tunisino chegou à Alemanha no outono de 2015 como refugiado.

Em abril deste ano, a secretaria federal de migração e refugiados recebeu um pedido de asilo em nome do homem, que alegava ser egípcio e que tinha fugido do país por estar a ser perseguido. A ausência de documentação válida arrastou o processo de asilo durante meses e terá permitido ao homem a preparação do ataque.

O jornal Der Spiegel refere que a polícia criminal estatal teve o telemóvel do homem sob escuta e chegou a intercetar chamadas onde Anis Amri se voluntariava para ser homem-bomba.

A intensa caça ao homem levou as autoridades alemãs a emitir um cartaz onde oferece 100 mil euros a quem tenha informações viáveis sobre o paradeiro do tunisino.

Na Alemanha existem cerca de 500 potenciais agressores”, disse Ralf Stegner, vice-presidente do partido social-democrata alemão, considerando que “monitorizar 500 pessoas, 365 dias por ano é praticamente impossível”.

Família do tunisino está incrédula

Enquanto a polícia continua a caça ao homem, familiares de Anis Amri já comentaram o envolvimento do homem com o Estado Islâmico e dizem estar chocados.

Quando vi a foto do meu irmão nos meios de comunicação, não podia acreditar nos meus olhos", disse Abdelkader Amri, irmão do suspeito, à AFP da Tunísia.

Outro irmão de Anis referiu ter falado com ele há cerca de duas semanas através das redes sociais e não suspeitava que tivesse a preparar um atentado terrorista.

Centro comercial evacuado em Berlim

Um centro comercial de Berlim, em Prenzlauer Berg, foi encerrado nesta quinta-feira na sequência de uma operação policial que está em curso, avança o jornal alemão Der Tagesspiegel.

Não é possível circular nas imediações e também a circulação de comboios e de elétricos nas proximidades foi interrompida.

Não foram divulgadas mais informações sobre os motivos desta operação policial e se a mesma está relacionada com o ataque ao mercado de Natal de Berlim.