A mãe de um menino de seis anos pediu à escola do rapaz que retirasse do programa letivo o conto “A Bela Adormecida” por considerar que a história passa uma mensagem sexual inapropriada. Sarah Hall, de Northumberland Park, Inglaterra, justificou a sua posição, afirmando que se trata de uma questão de consentimento: a bela adormecida não consente o beijo.

A história é mais ou menos assim: um feitiço maléfico fez com que uma princesa entrasse num sono profundo; num belo dia, um corajoso príncipe entrou no castelo, encontrou a jovem, deu-lhe um beijo e, com isto, ela abriu os olhos e todos os que viviam no castelo acordaram também.

Ora, sendo "A Bela Adormecida" um clássico dos contos de fada, que já conheceu inúmeras adaptações para o cinema, este é um beijo que vive no imaginário de várias gerações.

Sarah Hall, porém, considera que este beijo e esta passagem promovem uma mensagem sexual inapropriada. Esta mãe de duas crianças, de 40 anos, considera que a história ensina aos menores que é aceitável beijar uma mulher quando ela está a dormir.

Acho que um dos problemas de A Bela Adormecida tem a ver com o comportamento sexual e o consentimento. Isto ainda é relevante, é apropriado?”, frisou Hall, em declarações ao Daily Mail

Quando percebeu que o programa letivo do filho incluía este conto, Hall partilhou a sua indignação no Twitter.

Enquanto tivermos este tipo de narrativas na escola, nunca vamos mudar as atitudes que estão enraízadas no que toca ao comportamento sexual", escreveu no Twitter.

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9 — Sarah Hall (@Hallmeister) November 19, 2017

E causou polémica. Vários utilizadores responderam à mensagem, considerando que esta era uma ideia "ridícula"

Yes exactly! How can we expect to be taken seriously when women like Sarah come out with ridiculous statements like this?? And piggybacking off the Me Too hashtag is just insulting. — Lucy Pinkstone (@DeterminedDiner) November 23, 2017

Haha! Let's just ban all Disney etc. I feel so sorry for her son, I would be mortified if she was my mum. — Gemma Marshall (@Gemma_sparkle) November 23, 2017

I think that maybe you need to stop sexualising a fairytale. Your attitude to this is appalling. You are ridiculous. — Nicolette Cook (@flygirl_22) November 23, 2017

Polémicas à parte, o certo é que Hall decidiu mesmo contactar a escola e pedir que "A Bela Adormecida" fosse retirada, considerando que, ainda que outros contos de fada possam ter problemas, este é o mais flagrante e perturbador.

Na sociedade de hoje isto não é apropriado. O meu filho tem seis anos e ele absorve tudo o que vê”, vincou.

Esta mãe explicou que as denúncias recentes de abusos sexuais, nomeadamente em Hollywood, a têm feito pensar nesta questão e na forma como as crianças são educadas relativamente à conduta sexual