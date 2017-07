Chama-se Lee Kang-bin, é sul-coreano e está a ganhar fama internacional por elevar a outro nível a arte em creme de café. Com pinceladas minuciosas, o barista reproduz quadros famosos como “A Noite Estrelada", de Vincent van Gogh, ou “O Grito”, de Edvard Munch, no creme das chávenas que serve na cafetaria de que é dono em Seul. Mas Lee, de 26 anos, não se fica por aqui e reproduz também desenhos animados e celebridades. Uma arte que fez com que conquistasse milhares de fãs na cafeteria e na internet. Lee Kang-bin conta com mais de 161 mil seguidores no Instagram