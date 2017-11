Um submarino militar argentino, com 44 militares a bordo, está desaparecido há dois dias. O ARA San Juan estava na zonal sul do Mar da Argentina, no Golfo de São Jorge, de onde emitiu a última localização, na quarta-feira, informou esta sexta-feira a marinha daquele país.

Citado pela agência Reuters, o porta-voz referiu que está em curso uma operação para tentar localizar o navio, que pode ter sofrido apenas uma falha de comunicação.

Balbi explicou que o submarino tem mantimentos para vários dias e deverá conseguir continuar a viagem apesar dos problemas de comunicação.

A embarcação tinha partido da cidade de Ushaia e estava a caminho de Mar del Plata, ambas na Argentina. De acordo com o jornal argentino Diario Clarín, o submarino realizava exercícios de vigilância em Puerto Madryn.

A Sky News noticia que o Reino Unido se ofereceu para ajudar a localizar o submarino. O correspondente de Defesa do canal de televisão, Alistair Bunkall, refere que o Governo britânico tem um A C130 Hercules estacionado nas Ilhas Malvinas pronto a intervir, se necessário.

The British government has offered help to the Argentine government in the search for its missing submarine. A C130 Hercules, currently stationed in the Falkland Islands, is on standby to assist if required.