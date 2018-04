Um escaravelho aquático foi batizado com o nome de Leonardo DiCaprio, sendo o mais recente inseto a ter o nome de uma figura pública.

O nome do ator foi dado ao escaravelho por se encontrar numa zona da Malásia que beneficiou dos esforços da fundação que tem o nome de DiCaprio e que se tornou uma das principais organizações de defesa da vida selvagem.

O pequeno e negro 'Grouvellinus leonardocicaprioi' foi encontrado numa cascata na parte malaia da ilha de Bornéu por uma expedição de "cidadãos-cientistas" à remota bacia de Maliau.

A imagem do escaravelho

O 'Grouvellinus leonardocicaprioi' junta-se a uma traça loura batizada com o nome do presidente norte-americano, Donald Trump e a uma mosca de patas longas que ficou com o nome do musculado ator de origem austríaca e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger.