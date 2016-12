O corpo de Andrey Karlov, o embaixador russo assassinado segunda-feira à noite em Ancara, na Turquia, na inauguração de uma exposição de fotografia foi levado de avião para a Rússia, avança a agência de notícias russa TASS.

A bordo do avião, fretado para a ocasião, segue a viúva do diplomata, um médico e um psicólogo do ministério russo das Emergências.

Recorde-se que, depois do incidente, as forças de segurança turcas detiveram seis pessoas. O pai, a mãe, a irmã do assassino, Mevlüt Mert Altintas e mais outros dois parentes foram detidos durante a noite em Soka, cidade natal do atacante, situada no oeste da Turquia. O sexto detido é o seu colega de apartamento em Ancara.

Um grupo de 18 investigadores, agentes dos serviços secretos e diplomatas russos também já chegaram a esta terça-feira para a Turquia para a investigação do homicídio do embaixador russo em Ancara.

Mevlüt Mert Altintas, o atacante de 22 anos, era polícia e estava há dois anos e meio nas forças antimotim.

Com o decorrer do dia foram ainda avançados mais alguns pormenores da investigação entretanto aberta. Segundo a agência Reuters, Altintas não se apresentou ao trabalho alegando que estava doente e prometeu levar justificação médica.

Sabe-se também que apesar de residir em Demetevler, um bairro nos arredores de Ancara, Altintas passou a noite num hotel, em Ancara, próximo da galeria onde tudo aconteceu.

Quando entrou na galeria, o polícia fez disparar o detetor de metais, mas foi autorizado a entrar com a arma, depois de mostrar o seu cartão de identificação da polícia.

“Saiu do hotel, a pé, e entrou na galeria. Depois mostrou o cartão na entrada”, explica uma fonte policial, citada pela Reuters.

Outra fonte, citada também pela Reuters, avança que Altintas esteve na passada sexta-feira, na abertura oficial da exposição de fotografia. Ao que tudo indica "para reconhecimento do local".