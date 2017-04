A secretário-geral adjunta das Nações Unidas, Amina Mohammed, advertiu esta sexta-feira, em Marrocos, que os maus líderes já não são apenas do sul, apelando a uma união para garantir boas lideranças em todo o mundo.

Durante anos, os maus líderes eram do sul. Eles não faziam o que deviam pelos seus países. Responsabilizámo-los, impedimo-los de participar em sessões, suspendemo-los, tentámos prendê-los através dos tribunais internacionais", afirmou a responsável da Organização das Nações Unidas (ONU), intervindo no "Debate sobre Liderança", no arranque do "Fim de Semana da Governação Ibrahim", que decorre até domingo em Marraquexe, Marrocos.