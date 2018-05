O fotógrafo Alexi Lubomirski, escolhido para fotografar oficialmente o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, falou dos bastidores da sessão fotográfica com a família real no último sábado. Lubomirski revelou o que está por trás das fotografias tiradas no Castelo de Windsor e sublinhou como a espontaneidade dos noivos contribuiu para a beleza das imagens do Casamento Real.

Em declarações à BBC News, o britânico, que vive na cidade norte-americana de Nova Iorque com a família, explicou que o trabalho foi cronometrado de acordo com a estrita organização do casamento real. Ainda assim, Alexi Lubomirski sublinhou que conseguiu quebrar a rigidez do protocolo da Casa Real "sem fazer algo louco": por exemplo, quando alternou os membros da família real sentados e em pé e pôs a princesa Charlotte no colo da mãe, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Eu queria que parecesse uma foto de família. Não queria que parecesse uma fotografia de uma equipa desportiva ou de militares, muito regimental e alinhada. Então falamos sobre como poderíamos evitar isso, dar ritmo e alguma assimetria à fotografia. E tudo acabou com pequenas coisas. Não iríamos fazer algo louco, mas apenas uma forma de preencher o espaço, sem fazer tudo simétrico. E também como posicionávamos as pessoas, algumas sentadas, outras de pé, algumas crianças no colo dos pais. O simples facto de conseguir isso foi uma grande coisa para mim", realçou Lubomirski.

O fotógrafo contou que, depois das fotografias da família, o combinado era que ele saísse com o casal para o jardim do Castelo de Windsor, em que os registaria em fotografias "rápidas e intimistas".

Fomos para lá e tivemos três minutos e meio para tirar fotografias, porque tudo era cronometrado ao minuto. E foi um daqueles momentos mágicos, quando se é fotógrafo, e tudo se coloca no seu lugar. Aí eu disse-lhes [aos noivos]: ‘Antes de voltarem para dentro, podem sentar-se nas escadas'. Ela colocou-se no meio das pernas dele, e aquele momento em que eles estavam a rir, a brincar sobre como estavam exaustos. Eles olharam um para o outro e apenas riram. Foi um momento lindo", recordou o britânico.

Ali Lubomirski sublinhou à BBC que soube logo ter algo bonito em mãos após a sessão fotográfica, mas só teve tempo de ver para as imagens quando chegou ao hotel depois da festa.

"Vi e foi simplesmente incrível", frisou o fotógrafo, impressionado com o resultado das fotografias.