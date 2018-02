Alexander Worth só queria tirar uma fotografia num Ferrari F50, mas acabou por ver o condutor oferecer-se para o levar num curto passeio que viria a ser mortal.

De acordo com a BBC, foi o companheiro da mãe do jovem de 13 anos que pediu a Matthew Cobden, de 39, para deixar o jovem tirar uma fotografia sentado dentro do carro. Cobden acabou por dizer que podia levar Alexander "numa curta viagem" numa via privada em North Warnborough, Hampshire, Inglaterra.

Menos de um minuto após saírem da oficina - onde o companheiro da mãe de Alexander tinha ido trocar uma bateria e onde encontraram o condutor do Ferrari -, Matthew Cobden perdeu o controlo do carro, embateu num poste e capotou. De acordo com o tribunal de Winchester, nem o condutor nem o jovem estavam a usar cinto de segurança na altura do acidente e ambos foram projetados na colisão.

A mãe e o amigo assistiram ao acidente e tentaram ajudar Alexander. No entanto, enquanto Matthew Cobden foi levado em estado grave para o hospital, o jovem não resistiu aos ferimentos e o seu óbito foi declarado no local.

"Era amigo do meu filho. Aquilo que sei é que a mãe e o filho estavam à espera de um amigo que estava a entregar baterias na oficina. O miúdo viu o F50 e pediu ao dono se se podia sentar nele. Ele respondeu-lhe que podia fazer melhor e levá-lo a dar uma volta. Tinham saído há menos de um minuto quando a mãe, que o esperava na oficina, ouviu um estouro. Foi a primeira a chegar ao local e tentou ressuscitar o filho, sem sucesso", escreveu uma testemunha num fórum especializado em carros.

Alexander Worth [Foto: Hampshire Constabulary]

O caso remonta a 22 de agosto de 2016 e começou agora a ser julgado pelo tribunal de Winchester. Matthew Cobden é acusado de ter causado a morte do jovem por condução imprudente, acusação que nega.

O advogado de acusação, Thomas Wilkins, alega que o condutor acelerou o carro antes de embater contra um poste, de tal forma que o carro foi projetado no ar e os dois ocupante cuspidos.

"Nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente e a acusação considera que o mesmo foi causado por um erro do condutor. Noutras palavras, a condução do senhor Cobden foi inferior à que é pedida a um condutor cuidadoso e competente", afirmou Wilkins em tribunal.

O júri responsável pelo caso foi informado que o condutor, que tem um negócio de carros clássicos, se preparava para colocar o Ferrari a leilão e que o mesmo já tinha sido filmado para um vídeo promocional.

Esse vídeo foi usado para deitar por terra a explicação de Matthew Cobden, de que o acidente teria acontecido "por defeito do carro".

"O carro estava tão bom quando acabou como quando começou", afirmou o jornalista Richard Meadon, que conduziu o carro durante o vídeo.

Por sua vez, o advogado de defesa, Robin Seller, mostrou em tribunal dois excertos do vídeo onde o carro deita fumo branco do motor, situação que o jornalista diz que pode ter sido causado por algum produto presente na pista.

Já o tribunal leu uma declaração do proprietário do veículo onde está escrito que o carro foi sujeito a uma reparação de 40 mil libras e que estava "em excelente forma". Testes realizados ao veículo depois do acidente revelam ainda que o mesmo não tinha "defeitos pré-colisão" e que nenhuma luz de alerta ligou durante a condução.

O carro em causa consegue ir dos 0 aos 100 quilómetros por hora em apenas quatro segundos. Ao contrário dos veículos conduzidos em Inglaterra, este Ferrari tinha o volante à esquerda.

Segundo os procuradores do caso, o condutor "pode ter-se enganado na posição do carro na via" e "ter julgado mal o poder do carro". O caso vai continuar a ser julgado na próxima terça-feira.