Dois leões, dois tigres, um jaguar e um urso fugiram de um Jardim Zoológico em Lunebach, Alemanha.

Após a tempestade na cidade, houve inundações e estragos no Zoo, e os animais conseguiram sair, relatam órgãos de imprensa local.

A polícia aconselha as pessoas a não saírem das casas até encontrarem todos os animais, sendo que o urso já foi abatido.

Im Zoo in Lünebach in der Eifel sind gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Es soll sich um Löwen und Pumas handeln. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und gesichtete Tiere der Polizei zu melden.

