A caça ao homem na Europa terminou com a morte de Anis Amri pela polícia italiana, mas a falha das autoridades alemãs começou em setembro, momento em que deixaram de vigiar o tunisino por não encontrarem qualquer prova contra ele.

Anis Amri foi intercetado em Milão na última madrugada pela polícia, junto a uma estação de comboios. O homem terá recusado apresentar a identificação e disparou contra os polícias, ferindo um no ombro. Na troca de tiros, o tunisino terá sido ferido mortalmente, mas as autoridades ainda o tentaram reanimar.

O ministro do interior italiano elogiou o trabalho das forças de segurança italianas no combate ao terrorismo e elogiou também a cooperação entre as polícias de vários países europeus.

De acordo com informações confirmadas pelo ministro do interior Marco Minniti, o homem foi morto num tiroteio desencadeado durante um controlo policial de controlo, desencadeada depois de informações de que Anis Amri poderia estar em Itália.

No entanto, o chefe da polícia de Milão referiu, mais tarde, que não tinha havido qualquer informação de que o suspeito poderia estar em Milão e que foi uma patrulha normal que o mandou parar porque estava a agir de forma suspeita.

"Não tínhamos informações de que ele poderia estar em Milão. Os agentes não tinham a perceção de que podia ser ele, caso contrário teriam tido muito mais cuidado", disse Antonio De Iesu, em conferência de imprensa.

A agência de propaganda do Estado Islâmico - Amaq - divulgou um vídeo onde é possível ver Anis Amri, o suspeito do ataque ao mercado de natal de Berlim, a jurar lealdade ao grupo radical.

"Se Alá quiser, vamos matar-vos como porcos. Aos meus irmãos em todo o mundo, lutem por Alá. Protejam a nossa religião. Todos podem fazer isso à sua maneira. As pessoas que podem lutar, devem lutar, mesmo na Europa".

Não se sabe, no entanto, onde nem quando o vídeo foi gravado. Nas imagens, Amri não faz qualquer referência ao ataque de segunda-feira, já reivindicado pelo Estado Islâmico.

O Estado Islâmico reagiu entretanto à morte de Anis Amri, num comunicado divulgado pela agência noticiosa Amaq: "O executor do atentado de Berlim levou a cabo outro ataque contra a polícia italiana e foi morto num tiroteio."

Polícia vigiou Anis Amri durante meses

Os serviços de informação da Alemanha vigiaram os passos do tunisino durante meses, mas não encontraram provas que fundamentassem qualquer ameaça à segurança no país.

Em setembro, a polícia deixou de monitorizar Amri, que assim ficou livre para orquestrar o ataque realizado com um camião no mercado de Natal de Berlim.

Antes do principal suspeito do ataque terrorista ter sido morto, a mãe de Anis Amri revelou que a última vez que falou com o filho foi na passada sexta-feira. A família estranha o facto de Anis ter deixado a verdadeira identificação no camião que matou 12 pessoas num mercado de Natal, mas descreve-o como um "jovem problemático".

As forças especiais da polícia alemã detiveram ainda dois homens suspeitos de prepararem um atentado num centro comercial em Oberhausen, no oeste do país, um dos maiores da Alemanha, com mais de 250 lojas e muito concorrido no Natal.

Os detidos são dois irmãos de 28 e 31 anos originários do Kosovo, segundo a polícia. Os dois foram interceptados na cidade de Duisburg.

Estas detenções acontecem depois do atentado de segunda-feira com um camião em Berlim, num mercado de Natal, e desconhece-se ainda se há relação entre os dois casos.

A investigação irá tentar agora apurar se o tunisino teve cúmplices, quer no ataque ao mercado de Natal em Berlim, quer na sua fuga por França e Itália.

Milhares de pessoas assistiram esta noite, nas Portas de Brandenburgo, em Berlim, a um concerto em homenagem às vítimas do atentado de segunda-feira num mercado de Natal.

O concerto, com o lema "Juntos por Berlim", reuniu vários músicos famosos da Alemanha junto ao monumento mais icónico da capital alemã, e foi realizado sob fortes medidas de segurança.

Nas entradas do recinto foram colocados blocos de betão de grandes dimensões para impedir, por exemplo, a passagem de camiões como o que foi usado no ataque de segunda-feira.