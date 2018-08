O Aeroporto de Frankfurt está a ser parcialmente evacuado esta manhã.

Segundo a imprensa local, que cita um chefe de segurança do aeroporto, um homem passou a zona de verificação de segurança sem autorização e de imediato "desapareceu". As autoridades deram o alerta para o incidente e estão a tentar encontrar a pessoa.

No Twitter, o Aeroporto já avisou os passageiros que este incidente levará a atrasos e alterações dos horários dos voos.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 7 de agosto de 2018