Primeira baixa militar norte-americana, na guerra além-fronteiras, na vigência da administração Trump, é um soldado das tropas especiais, que morreu no raide aéreo levado a cabo no Iémen, no sábado, na localidade de Yakla.

Quatro outros militares de elite norte-americanos ficaram feridos durante a operação que, segundo confirmou o Pentágono, foi autorizada pelo presidente Donald Trump e visou uma base de um grupo ligado aos extremistas islâmicos da Al Qaeda.

Estamos muito tristes pela perda de um dos nossos elementos do corpo de elite", lamentou o general Joseph Votel, do comando central militar dos Estados Unidos.

O Pentágono refere que 14 membros do grupo da Al Qaeda que assola o Iémen, país da península arábica, foram liquidados, num raide autorizado pelo novo presidente Donald Trump.

Os sacrifícios são muito profundos na nossa luta contra os terroristas que ameaçam pessoas inocentes em todo o mundo", refere o general Joseph Votel, ainda sobre as baixas sofridas entre os seus soldados.

De acordo com os norte-americanos, um dos seus quatro soldados feriu-se quando foi tomada a decisão de destruir um Apache que não descolava. Já os militantes islâmicos, segundo as agência internacionais, reclamam ter abatido um helicóptero das forças dos Estado Unidos.

"Massacre" apanhou sauditas

O Pentágono revela que, além das baixas causadas, o raide permitiu recolher "informação que será proveitosa para precaver futuros atentados terroristas".

Fontes iemenitas confirmaram que o raide norte-americano liquidou três dos principais líders da família al-Dhahab, considerada um dos ramos da Al Qaeda no Iémen.

De acordo com a informação da ag|ência noticiosa norte-americana AP, o ataque iniciado com helicópteros Apache que posteriormente lançaram paraquedistas terá matado e ferido cerca de duas dúzias de pessoas, incluindo alguns cidadãos sauditas que se encontravam no local.

Um oficial iemenita, ouvido pela AP na condição de anonimato, refere mesmo que ocorreu "um massacre", com a morte de mulheres e crianças. Terá enviado fotos para o escritório da agência noticiosa no Egito mostrando as vítimas. Documentos que, até ao momento, ainda não foram publicados.