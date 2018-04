Dois atentados suicidas causaram a morte a 25 pessoas, esta segunda-feira, em Cabul, capital do Afeganistão. Entre as vítimas mortais encontram-se pelo menos oito jornalistas, que se deslocavam ao local para a cobertura do primeiro atentado, segundo o Comité afegão para a Segurança dos Jornalistas (AFJSC), citadp pela agência Reuters.

Entre os jornalistas mortos encontra-se o chefe de fotografia da Agência France Presss, o repórter de imagem Shah Marai, lembrado pela agência pela sua coragem e pai de seis filhos. O fotógrafo da agência Reuters ficou com ferimentos ligeiros.

In memory of Shah Marai, AFP’s chief photographer in Afghanistan

A powerful essay from the father of six written written in 2016 that gives an insight into his immense bravery and commitment https://t.co/dotR5lbsjH pic.twitter.com/sG1d09p2gC

— AFP news agency (@AFP) 30 de abril de 2018