Pelo menos 14 pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas, depois de o minibus em que viajavam ter caído por uma ravina, na zona este da África do Sul, indicaram os serviços de emergência no Twitter.

Sadly 14 fatalities confirmed from this crash https://t.co/kKJGgXbpBK — KZN EMS (@KZN_EMS) 30 de março de 2018

O acidente ocorreu na quinta-feira à noite, por volta das 21:30 locais (19:30 TMG) perto da localidade de Greytown, quando o minibus saiu da estrada e se precipitou por um barranco íngreme.

As autoridades investigam as causas do acidente.

Um dia antes, na quarta-feira, outro acidente de viação fez 13 mortos, entre os quais três crianças, quando um autocarro que transportava 60 pessoas capotou numa ponte, na província do Cabo Oriental (Sudeste).