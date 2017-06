Um camião cisterna que transportava petróleo incendiou-se no Paquistão, causando a morte de pelo menos 123 pessoas e ferindo mais de uma centena, disse um responsável local.

Pelo menos 123 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num incêndio que deflagrou depois de um camião cisterna ter capotado e de as vítimas se terem aproximado para recolher o combustível derramado” no chão, disse o responsável Rana Mohammad Saleem Afzal à televisão pública.

O acidente ocorreu esta manhã perto da cidade de Ahmedpur, a cerca de 670 quilómetros a sul da capital, Islamabad.

O exército paquistanês disse que ia enviar helicópteros para retirar os feridos, e os hospitais da zona foram colocados sob alerta.

Em 2015, pelo menos 62 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram no sul do Paquistão, quando um autocarro colidiu com um camião cisterna carregado de petróleo, desencadeando um incêndio de grande dimensão.

A tragédia ocorreu numa altura em que muitos paquistaneses circulam nas estradas para se juntarem à família para celebrarem o Eid-el-Fitr, o festival muçulmano que assinala o fim do mês sagrado do Ramadão.