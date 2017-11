Um helicóptero e um avião colidiram esta sexta-feira em pleno voo, em Aylesbury, Buckinghamshire, a noroeste de Londres. A notícia foi confirmada pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (Air Accidents Investigation Branch, AAIB), que informou que uma equipa de investigadores foi enviada para o local.

The Air Accidents Investigation Branch is sending a team to investigate a mid-air collision involving an aircraft and a helicopter near #Aylesbury pic.twitter.com/5DKcijq7Cw

Os serviços de emergência enviaram veículos dos bombeiros e ambulâncias para o local após o alerta, dado às 12:06 (mesma hora em Lisboa).

Firefighters currently assisting other emergency services at scene of air accident near Waddesdon. Air Accidents Investigation Branch informed. Disruption to road network around Waddesdon likely for the rest of the day