Podia ter sido uma cena de filme, mas foi real e aconteceu mesmo, no sul da Califórnia. Um carro chocou, este domingo de manhã, contra o segundo andar de uma clínica dentária. O veículo embateu no separador central da estrada e “voou” contra o edifício, segundo as autoridades locais.

As duas pessoas que seguiam no interior do carro sofreram ferimentos ligeiros, afirmam os bombeiros da Orange County Fire Agency. Ninguém estava no interior da clínica no momento do acidente.

Segundo o Departamento de Polícia de Santa Ana, citado pelo Times, disse que o carro “deslocava-se a grande velocidade” quando atingiu o separador central, tendo sido transportado pelo ar. As autoridades constam que o condutor “admitiu usar narcóticos e foi levado para o hospital para observação".

Na rede social Twitter, a Autoridade de Incêndio do Condado de Orange (OCFA) colocou imagens do acidente, referindo que uma pessoa ainda estava presa dentro do carro quando chegaram ao local. Mais tarde foi retirada do veículo.

OCFA on scene in SANTA ANA of a vehicle into a building. One person still trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/sWmtovu0Kd — OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 de janeiro de 2018

A equipa de Pesquisa e Resgate Urbano do Condado de Los Angeles ajudou os bombeiros locais a retirar o carro "encalhado" no edifício. Um incêndio provocado pela colisão foi extinto.