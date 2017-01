O autor confesso do atentado perpetrado numa discoteca na noite de passagem de ano em Istambul declarou que o plano inicial era cometer um massacre na praça Taksim, no centro da cidade turca, avança o jornal Hürriyet.

Abdulkadir Masharipov confessou o crime e afirmou que não pôde concretizar o plano inicial por causa das fortes medidas de segurança previstas para a noite de passagem de ano.

Masharipov declarou que “um emir do Estado Islâmico” na cidade síria de Raqa lhe deu ordem para que levasse a cabo um massacre no fim de ano no centro de Istambul.

Fui a Taksim, mas havia muitas medidas de segurança. Contactei a pessoa que me deu a ordem novamente. Disse-me que procurasse um novo alvo na região. Fui para a costa de táxi. [A discoteca] Reina pareceu adequada. Perguntei à pessoa de Raqa e [ela] aceitou", disse Masharipov à polícia turca.

Após receber a ordem, Masharipov foi até ao bairro de Zeytinburnu, onde conseguiu uma arma que usou no atentado no clube Reina que vitimou 39 pessoas.

O Estado Islâmico reivindicou o atentado, que ocorreu na madrugada da passagem de ano, cerca das 2:00 de domingo (hora local) na discoteca "Reina", localizada na zona de Ortakoy, na margem europeia do Bósforo.