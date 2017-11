Um tigre escapou de um circo em Paris, esta sexta-feira, e percorreu as ruas da capital francesa durante algum tempo. Ao que tudo indica, o animal fugiu do circo Bormann Moreno, localizado na Rua Carlo-Sarrabezolles, no 15º distrito de Paris. O animal assustou os transeuntes e obrigou a uma intervenção musculada das autoridades, que acabaram por ser obrigadas a abatê-lo.

Segundo a rádio local France Info, o alerta para as autoridades foi dado depois de a empresa de transportes públicos da cidade ter interrompido, por alguns momentos, uma linha de elétrico perto de onde o tigre circulava.

Duas testemunhas locais disseram à rádio que viram o tigre a descer a rua.

Un tigre s’est échappé du cirque en face de FranceTv. « On a vu le tigre redescendre sur les rails » nous disent Yasmine et Thomas pic.twitter.com/DYzpP85vY0 — MargauxDuguet (@MargauxDuguet) 24 de novembro de 2017

“Achámos que era um incidente técnico. Mas depois o motorista disse-nos que era um tigre. Ficamos preocupados com o que estava acontecer”, disse Thomas, um passageiro do elétrico.

Minutos mais tarde, a polícia de Paris acabou com o alerta de segurança dado e confirmou que já não havia perigo.

Les pompiers sont sur place. Le tigre aurait été neutralisé pic.twitter.com/rwewoCcAal — MargauxDuguet (@MargauxDuguet) 24 de novembro de 2017

Vários jornalistas no local avançam que foram as autoridades policiais que acabaram por abater a tiro o animal. Contudo, de acordo com o jornal Le Parisien, foi o próprio dono do tigre quem disparou, junto à ponte Garigliano.