Uma estudante portuguesa morreu, este sábado, na sequência de um acidente de carro no estado do Maranhão, no Brasil. A vítima tinha 29 anos e era natural de Lagos, de acordo com as informações avançadas pela Polícia Rodoviária Federal do Brasil, citadas pela imprensa brasileira.

Mónica Filipa Sousa Fernandes seguia no carro acompanhada pelo namorado Bruno Almeida. Viajavam de São Luís para os Lençóis Maranhenses, uma zona particularmente apreciada pelos turistas.

O acidente aconteceu quando um carro que transitava em sentido contrário entrou em contramão, embatendo contra a viatura onde ia o casal. Bruno ainda terá tentado desviar-se quando se apercebeu do sucedido, mas os carros acabaram por embater um contra o outro. O impacto foi tal que a viatura onde iam capotou e foi para fora da estrada.

A estudante portuguesa foi socorrida de imediato pelas equipas de emergência e foi transportada para um hospital em Barreirinhas, onde acabou por morrer. Já o namorado Bruno, não teve qualquer ferimento, segundo o jornal brasileiro Globo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Brasil, citadas pela mesma fonte, Mónica estaria no Brasil a realizar um mestrado.