O príncipe Harry e Meghan Markle estão noivos. O anúncio oficial foi feito pelo príncipe Carlos, através da Clarence House, esta segunda-feira, depois de meses de especulações.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) 27 de novembro de 2017

De acordo com o comunicado, o príncipe pediu Meghan Markel, com quem namora desde julho de 2016, em casamento no início de novembro, em Londres. O casamento acontecerá na primavera de 2018.

"O príncipe Harry informou a Rainha e os restantes membros da família. O príncipe recebeu também a benção dos pais da noiva. O casal irá viver na Nottingham Cottage no palácio de Kensington".

Também os pais de Meghan Markle emitiram um comunicado onde desejam ao casal "uma vida de felicidade".

“Estamos extremamente felizes pela Meghan e pelo Harry. A nossa filha sempre foi uma pessoa querida e amada. Ver a união com o Harry, que partilha as mesmas qualidades, é uma fonte de profunda alegria para nós como pais. Desejamos-lhe uma vida de felicidade e estamos muito entusiasmados com o futuro deles".

Ms. Markle's parents, Mr. Thomas Markle and Doria Ragland have wished the couple 'a lifetime of happiness.' pic.twitter.com/H4kpTgpkYE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 de novembro de 2017

Por sua vez, os duques de Cambridge, tal como a rainha e o duque de Edimburgo, emitiram uma pequena declaração onde felicitam o casal pelo noivado.

"Estamos muito entusiasmados pelo Harry e pela Meghan. Tem sido maravilhoso poder conhecer a Meghan e ver como são felizes juntos".

A rainha e o duque de Edimburgo estão encantados pelo casal e desejam-lhe toda a felicidade".

As pistas de que o anúncio de noivado podia estar para breve começaram na quarta-feira. As casas de apostas que davam como certo um casamento real em 2018 cessaram as apostas. Pouco depois, uma fonte do site de apostas Ladbrokes disse à AP que o anúncio do casamento seria "confirmado de imediato”, o que levou a que as apostas fossem suspensas.

Já fonte do Palácio de Buckingham recusou-se a comentar os rumores à mesma agência. Rumores que agora se confirmam oficialmente.

A relação entre o príncipe Harry com a Meghan Markle foi oficialmente confirmada em novembro passado, depois da atriz ser alvo de perseguição por parte da imprensa.

Ao ver a namorada sofrer este tipo de assédio - que certamente lhe recordará o assédio sofrido pela mãe, a princesa Diana - o filho mais novo do príncipe Carlos decidiu assumir a relação e emitir um comunicado a pedir aos órgãos de comunicação social que deixassem Meghan Markle - e a sua família - em paz.

Não é justo que alguns meses de relacionamento com o príncipe façam com que a senhorita Markle seja submetida a tamanha tempestade", pode ler-se na declaração inédita.

No mesmo comunicado, escrito pelo secretário de Harry, o príncipe, de 32 anos, mostrava-se "preocupado pela segurança da senhorita Markle" na sequência "da onda de abuso e perseguição" de que a atriz foi alvo desde o início dos rumores de uma relação entre os dois.