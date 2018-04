Um jornalista de investigação russo morreu na sequência da queda da varanda de sua casa, num quinto andar, na cidade de Yekaterinburg, nos Montes Urais, em circunstâncias suspeitas, de acordo com a imprensa internacional.

As autoridades acreditam tratar-se de um suicídio, uma vez que a porta estava trancada por dentro, ou de um acidente, teorias que não convencem colegas e amigos de Maxim Borodin.

O repórter, de 32 anos, foi encontrado caído no chão, inconsciente, na última quinta-feira, e levado para o hospital, onde viria a morrer no domingo.

A Russian investigative journalist is dead after falling from the window of his fifth-floor apartment. His editor doesn't believe it was suicide. https://t.co/Lp3WtZskCR pic.twitter.com/Tnrd1zd56b

— RFE/RL (@RFERL) April 15, 2018