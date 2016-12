Um sismo de 5,3 sacudiu nesta quarta-feira o Japão, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que corrigiu a magnitude, após ter avançado que era de 6,2.

O abalo, ocorrido às 21:38 locais (12:38 em Lisboa) teve como epicentro o norte de Ibaraki, tendo sido sentido no nordeste de Tóquio.

Não há ainda informações sobre danos materiais ou vítimas.

Não foi emitido nenhum alerta de tsunami, segundo a televisão pública japonesa NHK.

Nas redes sociais, há já reações ao abalo, que terá sido sentido com maior intensidade na zona oriental do país.

Just experienced my first Japan earthquake. Had no idea that's what it was. It shook the bed a bit and that was about it.