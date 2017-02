Onze polícias afegãos foram mortos por um colega, ligado ao grupo radical Talibã, na província de Helmand, no sul do país, anunciaram hoje as autoridades do Afeganistão.

O incidente ocorreu na segunda-feira, enquanto os polícias estavam no quartel em Lashkar Gah, capital da província.

Um polícia ligado ao grupo extremista Talibã atirou contra 11 dos seus colegas, e matou-os todos”, disse um responsável provincial à agência de notícias AFP.

De acordo com a fonte, o atacante fugiu do local com armas e munições, sublinhando que já tinha sido iniciada uma operação de busca pelo assassino.

Os corpos ensanguentados dos polícias estavam espalhados em redor do posto de controlo, muitos deles com disparos realizados à queima-roupa”, disse Shir Mohammad, um polícia estacionado num posto avançado próximo do local.

Os rebeldes talibãs, que controlam vastas áreas da província (grande produtora de ópio), reivindicaram a responsabilidades pelo ataque.

No ano passado, a intensificação dos combates na província forçou milhares de pessoas a fugir das cidades para as periferias.