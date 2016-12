O líder da Renamo, principal partido de oposição, anunciou esta terça-feira uma trégua de uma semana em Moçambique, com efeito a partir de quarta-feira, como "gesto de boa vontade", no seguimento de uma conversa telefónica mantida na segunda-feira com o Presidente moçambicano.

Anuncio a cessação das hostilidades militares a partir das 00:00 de quarta-feira. Em todo o território moçambicano, não haverá ataques entre as forças armadas da Renamo e as Forças Armadas de Moçambique".

Afonso Dhlakama falava também por telefone aos jornalistas, reunidos na sede na sede nacional do maior partido de oposição em Maputo.

O Presidente moçambicano confirmou que conversou, na segunda-feira, telefonicamente, com o líder da Renamo, manifestando esperança no fim da violência militar.

"Conseguimos falar, eu e o presidente da Renamo [Resistência Nacional Moçambicana], Afonso Dhlakama, e a chamada era simplesmente para desejar-se festas felizes, um ao outro e saber como as coisas estão, mas como sempre, esse tipo de contato tem que se explorar ao máximo", declarou Filipe Nyusi, citado pela Rádio Moçambique.

A conversa, prosseguiu Nyusi, foi aproveitada para uma abordagem sobre a paz e reiterar que as hostilidades têm que parar.