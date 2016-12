Foi encontrada a principal caixa negra do avião militar russo que se despenhou no domingo no mar Negro, com 92 pessoas a bordo. A informação foi avançada pelo Ministério da Defesa às agências de noticiais locais.

A principal caixa negra foi encontrada às 05:42 hora de Moscovo (02:42 em Lisboa), a 1.600 metros da costa, a uma profundidade de 17 metros”.

Diversas partes do avião foram detetadas na segunda-feira, a 27 metros de profundidade, indicaram as equipas de regaste do ministério russo das Situações de urgência.

O Governo russo diz que pistas não consideram que possa ter sido um ato terrorista. Tudo aponta para erro humano ou falha técnica.

O acidente foi fatal para os 84 passageiros e oito membros da tripulação. A bordo, seguiam militares, artistas e também jornalistas que iam fazer a cobertura do concerto de Ano Novo da banda militar Alexandrov Ensemble para as tropas russas estacionadas na Síria. Viajava também no mesmo avião uma ativista russa, reconhecida pelo Kremlin pelo seu papel em ações humanitárias.