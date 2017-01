O Supremo Tribunal britânico revelou esta terça-feira que o governo de Theresa May não pode invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa sem aprovação do Parlamento.

Isto significa que o governo britânico não pode avançar com o processo de saída da União Europeia sem apoio dos deputados.

Desta forma, o Supremo Tribunal contraria a intenção do governo de invocar, simplesmente, o artigo 50, usando os poderes executivos.

O Supremo Tribunal, por uma maioria de 8 contra 3, indeferiu o recurso do secretário de Estado. (...) O Supremo Tribunal considera que é necessária [a aprovação] do Parlamento para que os ministros possam informar da decisão do Reino Unido de sair da União Europeia", informou.

No entanto, o governo de Theresa May não necessita de consultar a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Escócia para tomar uma decisão, anunciou, também, o Supremo Tribunal.

O executivo britânico defendia a competência exclusiva do governo nesta matéria, mas essa posição foi contestada por cidadãos que argumentam que ultrapassar a Câmara dos Comuns põe em causa direitos constitucionais.



O artigo 50 do tratado de Lisboa nunca antes foi acionado e dá início ao processo formal de negociações de saída da União Europeia, que deverá demorar, depois, dois anos a concluir.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, já reagiu e garante que a decisão do Supremo não altera calendário do governo e que até ao fim de março o processo legal para deixar a UE será iniciado.

O povo britânico votou para deixar a União Europeia e o governo vai cumprir com a sua vontade - invocando o Artigo 50, como planeado, até ao final de março. A decisão de hoje não muda isso", afirmou o porta-voz de Theresa May, segundo a Reuters.

O procurador-geral Jeremy Wright afirmou estar desapontado com a decisão, mas já fez saber que tudo será feito para cumprir a decisão do Supremo Tribunal.

Claro que o governo está desapontado com o resultado. O governo vai cumprir com a decisão e fazer tudo o que for necessário para a implementar," afirmou à saída do tribunal.

O Partido Trabalhista, principal oposição do governo, já garantiu que não vai votar contra a iniciativa de invocar o artigo 50, respeitando o resultado do referendo.