A agência de propaganda do Estado Islâmico - Amaq - divulgou um vídeo onde é possível ver Anis Amri, o suspeito do ataque ao mercado de natal de Berlim, a jurar lealdade ao grupo radical.

"Se Alá quiser, vamos matar-vos como porcos. Aos meus irmãos em todo o mundo, lutem por Alá. Protejam a nossa religião. Todos podem fazer isso à sua maneira. As pessoas que podem lutar, devem lutar, mesmo na Europa".

Não se sabe, no entanto, onde nem quando o vídeo foi gravado. Nas imagens, Amri não faz qualquer referência ao ataque de segunda-feira, já reivindicado pelo Estado Islâmico.

Pouco antes deste vídeo ser divulgado, o grupo islâmico reagiu à morte de Anis Amri, num comunicado divulgado pela agência noticiosa Amaq: "O executor do atentado de Berlim levou a cabo outro ataque contra a polícia italiana e foi morto num tiroteio."

O vídeo surge depois da provocação do procurador federal alemão de que as autoridades germânicas consideram "vaga" a reivindicação do atentado por parte do autodenominado Estado Islâmico uma vez que "não especificam o infractor."

Anis Amri, o suspeito do ataque ao mercado de Natal de Berlim, foi morto, esta sexta-feira, num tiroteio com a polícia, em Milão, Itália.