Um avião líbio com 118 pessoas a bordo foi sequestrado e desviado para o aeroporto internacional de La Valletta, em Malta, onde aterrou e se encontra ainda na pista.

Os dois sequestradores terão ameaçado explodir o avião, segundo o Times of Malta, e dizem estar na posse de uma granada de mão.

A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, no Twitter: "Fui informado do possível desvio de um voo interno líbio para Malta".

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

O Airbus A320 estava a realizar um voo interno na Líbia pela companhia aérea estatal Afriqiyah Airways e acabou por aterrar em Malta cerca das 11:32 (hora local).

A bordo estão 111 passageiros (82 homens, 28 mulheres e uma criança) e sete tripulantes.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

Um alto responsável da segurança do aeroporto, que quis manter-se anónimo, disse à Reuters que o sequestro foi comunicado pelo piloto do avião à torre de controlo.

“O piloto reportou à torre de controlo, em Trípoli, que o avião tinha sido sequestrado. Depois, perderam a comunicação.”

O tráfego aéreo em Malta esteve a ser desviado para outros locais. Às 12:28 (menos uma hora em Lisboa), nove voos já tinham divergido para Catania. Entretanto, segundo o site Flight Radar, já estão de novo a aterrar aviões no aeroporto de La Valletta.

Segundo a imprensa internacional, o Ministro dos Transportes líbio está a negociar com os sequestradores, que dizem ser pró-Khadafi.

Os piratas do ar apresentaram algumas exigências para libertar 111 passageiros e sete tripulantes, mas não se sabe até ao momento quais são.

A ilha de Malta fica a cerca de 500 km a norte da costa da Líbia.