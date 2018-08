Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade após um ataque com faca no subúrbio de Trappes, em Paris, avança a polícia francesa citada pela Reuters.

O atacante já foi "neutralizado" pela polícia.

[#Trappes] Opération de #police terminée rue Camille Claudel. Individu maîtrisé. Évitez le secteur et respectez les périmètres de sécurité pour ne pas perturber le travail des policiers. — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 de agosto de 2018

Segundo a AFP, o homem barricou-se numa loja o que levou a que as forças policiais de elite tenham atuado para neutralizar o suspeito.

A polícia não avança, no entanto, se o suspeito está vivo ou morto nem avança o motivo do ataque.