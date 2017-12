Um comboio suburbano da Renfe embateu esta tarde na estação de Alcalá de Henares, na região de Madrid, e fez, pelo menos 45 feridos, quatro deles em estado grave, segundo os relatos de fontes da transportadora e dos serviços de emergência da comunidade de Madrid, citado pelo jornal El Espanhol.

Segundo a agência, que cita fontes dos serviços de emergência, a maioria dos feridos revela crises de ansiedade e contusões. Por se estar a aproximar da plataforma, o comboio já circulava a baixa velocidade e muitos dos passageiros estavam de pé.

A câmara de Alcalá de Henares já fez saber que quatro feridos formam transportados para os hospitais e o presidente da câmara, Javier Rodríguez Palacios, descolocou-se ao local. Por sua vez, a presidenta da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, mostrou a sua preocupação nas redes sociais.

🔴 Siguiendo la información sobre el accidente de tren de @CercaniasMadrid en la estación central de Alcalá de Henares. Se está atendiendo a varios heridos, algunos de ellos graves, y solo espero que puedan recuperarse cuanto antes. — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 22 de dezembro de 2017

Para já, foi possível apurar que os testes de álcool e drogas ao condutor da locomotiva deram negativos, sendo que as autoridades estão a avaliar as circunstâncias do acidente.