Um homem abriu esta noite fogo em frente da embaixada norte-americana em Ancara sem causar vítimas, esta terça-feira.

O incidente ocorreu às 03:50 (00:50 em Lisboa) frente à entrada principal da embaixada e o autor dos disparos foi detido pela polícia, informou a representação diplomática em comunicado.

Na sequência do incidente, a embaixada em Ancara e os consulados norte-americanos em Istambul e Adana vão estar encerrados esta terça-feira.

US Embassy in Ankara and Consulates Istanbul and Adana closed for normal operations today. Visa appointments will be rescheduled.