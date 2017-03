O Reino Unido vai anunciar formalmente o processo de saída da União Europeia na próxima quarta-feira, dia 29 de março, segundo avança a Reuters.

Nesse dia, a primeira-ministra britânica, Theresa May, vai acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa através de uma carta enviada a Bruxelas.

A carta que May irá enviar à UE irá desencadear um processo de negociações que poderá demorar até dois anos.

"Estamos no limiar da negociação mais importante para este país para uma geração", comentou o ministro para o Brexit, David Davis.

A primeira-ministra britânica tinha-se comprometido, no congresso do partido Conservador, em outubro do ano passado, a ativar o Artigo 50 até ao final de março, mas até agora o governo tinha recusado apontar uma data específica.

A Comissão Europeia já informou que está preparada para iniciar as negociações e que só espera a notificação oficial.